Ostoppbar Gyökeres forcerar in bollen i mål

Ostoppbar Gyökeres forcerar in bollen i mål

Knorrar in en perfekt frispark

Knorrar in en perfekt frispark

Överlistar försvaret – skruvar in bollen

Överlistar försvaret – skruvar in bollen

Viktor Gyökeres galna målfacit i den portugisiska ligan har fått hela världen att rikta blickarna mot den svenska anfallaren. Fyra mål mot Boavista, under söndagen gör honom till Europas just nu bästa målskytt under säsongen. Han står på 38 mål totalt i ligaspelet på 30 matcher.

– Han har inga svagheter, han är ett rovdjur. Han är helt besatt av att göra mål, säger hans tränare Rui Borges till A Bola.

Kan vinna Guldskon: ”Det är ett tecken”

Svensken är nu på god väg att kunna titulera sig som Europas bästa målskytt. Han skuggas närmast av Liverpools Mohamed Salah i kampen om den åtråvärda titeln Guldskon. En duell Gyökeres själv inte ska vara särskilt brydd om.

– Jag visste inte om det, men det är ett tecken på att jag gör något rätt på planen, säger den 26-årige svensken till tidningen.

Senast en svensk vann Guldskon, som bara gäller mål i ligaspelet, var säsongen 2000/2001 när Henrik Larsson sprutade in mål i Skottland. ”Henke” gjorde då 35 mål för sitt Celtic i ligaspelet.

För Sporting väntar en rysaravslutning på säsongen. För utöver Gyökeres måljakt står ligatiteln och väger mellan Sporting och värsta rivalen Benfica. Lagen står på samma poäng med tre matcher kvar och möts i ett derby den 10 maj.