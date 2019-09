Tungt poängtapp för Eskilstuna

Eskilstuna fick en riktigt bra start hemma mot Elfsborg, ledningsmål redan efter femton minuter. Adi Nalic som varit borta två matcher på grund av skada klackade in bollen bakom den allsvenska debutanten Tim Rönning i bortamålet.

Senast Eskilstuna vann i allsvenskan var i början av augusti då laget överraskade borta i Östersund. Även då hittade Nalic rätt då han gjorde båda målen för gästerna.

– Jag tycker vi börjar matchen väldigt bra men efter vårt ledningsmål släpper vi in dem lite mer, vi får ändra det till andra, säger målskytten Nalic till C More i paus.

Drömmål av Jonathan Levi

Precis i inledningen av andra halvlek slog Jonathan Levi till med en riktig lyckospark. Från 30 meter skickade mittfältaren bollen via kryssribban in i mål bakom Ole Söderberg.

Hemmalaget återtog sedan ledningen via en straffspark då Kadir Hodzic skickade bollen i mål. Ett mål som faktiskt såg ut att ge Eskilstuna tre otroligt viktiga poäng i bottenstriden. Ännu en gång tappade dock Eskilstuna markering och Alex Portillo tilläts göra sitt första mål i Elfsborgströjan.

Spanjoren nådde högst på en hörna och i 82:a minuten nickade han in slutresultatet 2-2.