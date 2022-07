Vorskla Poltava, det ukrainska laget som inte spelat en tävlingsmatch sedan i december, fick, med anledning av Rysslands invasion av landet, spela hemmamötet på svensk mark. Matchen ägde rum på Tele2 arena då AIK:s hemmaplan, Friends arena, var uppbokad av världsstjärnan Lady Gaga. Det slutade i en tung förlust.

– Det är helt otroligt. Det är katastrof, alldeles för dåligt. Man tror man ska komma hit och bara vinna en fotbollsmatch. Det är alldeles för dåligt, säger John Guidetti i Sportbladets sändning.

– Det är ett bra fotbollslag vi möter, vi måste spela bättre. Ärligt talat, herregud. Om vi inte slår in bollen i boxen, hur ska vi göra mål? Vi kan inte göra mål om vi har bollen vid hörnflaggan. Svårt att analysera, jag är så förbannad.

”Vi sover ju”

Chocken för AIK kom efter en minut. Ruslan Stepaniuk nådde högst på en boll och nickade in 1-0 för Poltava.

Matchen kom sedan att svänga.

Nicolas Stefanelli serverades av Bilal Hussein och kunde placera in 1-1. Tio minuter därefter var det dags igen. Poltavas Yuriy Kozyrenko placerade in 2-1 bakom Kristoffer Nordfeldt. Sebastian Larsson, som i Sportbladets sändning visade upp stort missnöje mot det egna lagets spel, placerade sedan in 2-2 distinkt.

– Vi sover ju i början. Det krävs att vi släpper in för att vi ska vakna, säger Guidetti.

”Inte första matchen..”

Slutligen kom det avgörande målet. I den 69:e minuten avlossade Artem Cheliadin ett kanonskott några meter utanför straffområdet och bollen hittade, via stolpen, in i mål. Matchen slutade 3-2 till Vorskla Poltava.

– Det är inte första matchen det ser ut så här om jag ska vara ärlig. Det har också sett ut så här i allsvenskan, säger AIK:s Alexander Milosevic i Sportbladets sändning och fortsätter:

– Det är katastrof.

Returmötet spelas den 27 juli.