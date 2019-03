Foto: Bildbyrån

Efter AIK-protest: Svenska cupen-match flyttas

AIK och Öster möts i Svenska cupens kvartsfinal.

Växjölaget lämnade in dispensansökan för att få spela matchen på måndag i Tipshallen, istället för under helgen i ordinarie hemmaarenan.

Ett förslag förbundet till en början verkade godta, men som möttes av starka protester från svartgula supportrar.

Och nu ändrar sig förbundet: matchen ska spelas under lördag på Myresjöhus Arena.

Fotbollsförbundet skriver på sin hemsida att: "Kvartsfinalen i Svenska Cupen herrar Öster-AIK kommer inte, som tidigare meddelats, att spelas måndag 11 mars utan in stället lördag 9 mars klockan 16.00" Förbundet meddelar vidare att tävlingskommittén inte har beviljat Öster dispens för spel i Tipshallen, utan att matchen antingen ska spelas på Myresjöhus Arena eller Östers reservarena i Superettan (Guldfågeln Arena i Kalmar). Ville spara på sitt hybridgräs Östers förklaring till spelplatsen var att de ville spara på gräset på Myresjöhus Arena, som sedan en tid tillbaka består av hybridgräs. När det gäller speldatumet, ville de spela på måndag eftersom en traditionsenlig rugby-turnering redan är inbokad i Tipshallen i helgen. Men det här var anledningar som fick svartgult att se rött. Många AIK-fans pekade på att Tipshallen, som rymmer cirka 1500 personer i publiken, gör att många supportrar får stanna hemma. AIK skickade in utlåtande till tävlingskommittén Dessutom lyftes det fram att AIK samma kväll på måndag, spelar en viktig finalmatch mot Oskarshamn i Hockeyallsvenskan. Men det är en krock som nu alltså aldrig uppstår, efter förbundets beslut att ändra matchdatumet. AIK skickade också under tisdagen in en officiell partsinlaga till förbundets tävlingskommitté. "Syftet med den inskickade partsinlagan är att ge TK information för att de ska kunna fatta bästa möjliga beslut för svensk fotboll gällande den aktuella kvartsfinalen" skrev Stockholmslaget efteråt på sin hemsida.