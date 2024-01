Under måndagen hölls Fifas variant av Ballon d'Or-galan, The Best Fifa football awards.

Och det blev en kopia av den andra galan.

Lionel Messi och Aitana Bonmati säkrade ännu en gång priset som världens bästa fotbollsspelare. Både Messi och Bonmati vann VM under fotbollsåret.

Då rasar norska fotbollsexperten Carl-Erik Torp i NRK, som menar att Erling Haaland borde vinna priset.

– Jag vill säga att det är en skandal, säger han.

Fotbollsexperten Lars Tjærnås till VG:

– Helt fel.

– År 2023 har Erling individuellt förtjänat att vinna priset med tanke på all statistik. Samtidigt har han bidragit massivt till att hans lag vunnit allt. All respekt i världen till Messi, men 2023 var en annan spelare ännu bättre, utvecklar han.

ARKIVKLIPP: Aitana Bonmati vinner Ballon d'or