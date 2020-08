Anfallsstjärnorna levererade i dramatiskt målkalas

Det var i 3-3-matchen mot Elfsborg för en vecka sedan som Stefano Vecchia – efter att han inlett målskyttet – klev av skadad.

Det sedan tidigare skadebenägna knät fick sig en smäll och det såg oroväckande ut för Sirius stjärna.

Men redan mot Varberg var han tillbaka – och levererade direkt i vad som skulle visa sig bli en ny 3-3-match.

Först kom han in från vänster och skruvade in 1-0 i det bortre krysset och innan halvleken var över knorrade han även in en läcker frispark till 2-1.

– En ganska stabil första halvlek. Såklart skönt att leda med 2-1 och alltid kul att göra två mål. Det känns bra och det känns som att jag kommer mer och mer i form. Jag njuter av att spela fotboll, sade Stefano Vecchia till Dplay under pausvilan.

Kvittering på tilläggstid

När Yukiya Sugita utökade till 3-1 i början av den andra halvleken, såg det ut att sluta med tre poäng för Sirius. Även när Erion Sadiku reducerade till 3-2 med 20 minuter kvar av ordinarie tid kändes det som att Uppsalalaget hade kontroll på matchen.

Men på tilläggstid kom 3-3-målet.

Astrit Selmani är Varbergs stora stjärna. Redan i den första halvleken kvitterade han läckert till 1-1 när han tog ner bollen med ryggen mot målet i straffområdet, vände om och tryckte dit bollen vid närmsta stolpen.

I den andra var det sent han som höll sig framme i straffområdet. Detta när han nickar ner ett inlägg till sig själv och knoppar in 3-3 – med 91 minuter spelade.

”Det är bedrövligt”

Matchen slutade med en poäng vardera.

– Vi har för dålig kvalitet när vi ska göra det avgörande målet. Vi har många lägen och vi ska stänga skiten. Men vi tar en touch till och när det blir Championship-fotboll hanterar vi det alldeles för dåligt, säger Sirius tränare Henrik Rydström till Dplay.

Stefano Vecchia var inne på ett liknande spår:

– Det är bedrövligt. Det är tredje eller fjärde matchen där vi tappar segern i slutet. Vi klarar inte av spelet när motståndarna trycker in bollarna i straffområdet, det är för dåligt helt enkelt.