Halmstad spelar i allsvenskan igen efter uppflyttningen från superettan förra säsongen. Och man bjöd på en rejäl skräll direkt i återkomsten när man besegrade AIK med 2-1.

Hemmalaget tog ledningen efter dryga kvarten efter att Phil Ofosu-Ayeh skickade in ett inlägg som Thomas Boakye nickade in via ribban. Tio minuter in i andra halvlek utökade nyförvärvet Viktor Granath till 2-0, framspelad av Erik Ahlstrand.

– Jag har väntat på det här i hela mitt liv. Vi jobbar stenhårt för varandra och vet att vi kan störa vilket lag som helst, säger Granath till Discovery och fortsätter:

– Det var den perfekta starten och nu har vi något att bygga vidare på.

Rui Modesto tröstmålade för AIK med dryga halvtimmen kvar, men närmare än så kom man inte.

