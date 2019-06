Kosovare Asllani: ”Peaken i min karriär”

Anonym i spelet med boll långa stunder i första halvlek. Men sen gjorde Kosovare Asllani precis det som hon är på planen för – en matchavgörande insats som tog Sverige till åttondelsfinal.

– Jag får en stenhård pass av ”Ruben” (Elin Rubensson) efter att vi vunnit boll, vi har pratat om att slå den hur hårt hon vill så får jag suga in den, säger ta med mig in i planen och invänta in Stina så hon kommer runt sin back, säger 29-åringen och fortsätter:

– Väldigt fint mål.

”Peaken i min karriär”

Tillsammans med Hedvig Lindahls redan klassiska räddning var det skillnaden i en match där svenskt tålamod var nyckeln mot ett spelmässigt vassare Kanada.

– En otrolig skön vinst, väldigt bra genomförd andra halvlek, men även första. Vi hade inte så mycket momentum där men vi hade tålamod och låg bra försvarsmässigt, säger Asllani som har maxat självförtroende:

– Det känns väldigt bra, jag känner i väldigt bra form. Jag skulle säga att det här är peaken i min karriär.