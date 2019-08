Åtal mot Kalmar FF:s säkerhetschef dröjer: ”Bevisningen är god”

Det eventuella åtalet grundar sig på den polisanmälan som skickades in under våren riktad mot Kalmar FF:s säkerhetschef. Anmälan handlar om matchen mellan Kalmar FF och AIK i november då gästerna säkrade SM-pokalen. Enligt polisen var säkerhetsbristerna under guldmatchen såpass stora att det var brott mot ordningslagen.

Kammaråklagare i Kalmar Magnus Ling meddelade i början av juni att han planerade väcka åtal i slutet av sommaren. Beskedet nu är att det eventuella åtalet kommer dröja till september.

– Jag har önskat viss komplettering av förundersökningen. Jag räknar med att få besked från polisen om det inom några veckor. Det är viktigt att alla får chans att yttra sig och höras ordentligt, säger han till SVT Sport.

Vad är det för komplettering?

– Det är inget jag vill gå in på nu, det råder förundersökningssekretess. Men jag har tittat igenom bevisningen och bedömer den som god.

– Det här handlar ju om att man har brutit mot de villkor som fanns för arrangemanget. Min prognos just nu är att det här håller för åtal.

Kalmar FF har varit starkt kritisk till anmälan, som de upplevde kom som en blixt från en klar himmel.

Anledningen att det är säkerhetschefen som riskerar åtal, beror på att reglerna i dag kräver att varje klubb har en person som är ansvarig för klubbarnas idrottsarrangemang och som kan anmälas om polisen anser att säkerhetskraven inte har uppfyllts.