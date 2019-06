Polisens svar: ”Bristerna var så pass stora”

Fotbollsmatchen i Kalmar den 11 november kommer bli ihågkommen som matchen då AIK tog SM-guld. Men matchen kan också gå till historien som arrangemanget där Kalmar FF:s säkerhetschef bröt mot ordningslagen och fick böter eller fängelse som straff.

KFF:s kubbchef Mattias Rosenlund medger att det fanns vissa säkerhetsbrister, bland annat att en entré öppnades senare än de andra och då stormades av supportrar, men tycker klubben straffas alldeles för hårt.

Men enligt Per-Olof Söyseth på polisen i Kalmar fanns flera skäl till anmälan än den stängda entrén.

– Arrangemanget i sin helhet innehöll olika former av tillkortakommanden. Det fanns ingen biljettkontroll vilket skapade ett fritt flöde in på arenan. Det fanns heller ingen kontroll kring hur många som befann sig på de olika läktarna. Men att vi inte visste vad som fördes in på arenan eftersom det saknades kontroll, det är den allvarligaste delen, säger han till SVT Sport.

Till bevisningen finns foto och rörlig bild plus vittnesmål från bland annat två erfarna insatschefer som var på plats.

Kalmar trodde händelsen var utagerad

Enligt Mattias Rosenlund höll klubben ett möte med polisen i januari där det drogs ett streck över det hela och han trodde därmed händelsen var utagerad. Sedan kom anmälan som ”en blixt från klar himmel”. Hur ser du på det?

– Mötet i januari hade två syften. Dels att diskutera de nya reglerna som var på väg att införas och så kom vi även in på hur vissa av våra handläggare hade blivit bemötta under 2018. Det var inte fokus på den här matchen utan på hur vi kan jobba med att höja dialogen, säger Per-Olof Söyseth och tillägger:

– Vi var överens om att titta framåt. Men vi har också en skyldighet att anmäla. Sedan är det ju så att vi informerar inte en person om att den är polisanmäld innan utredning. Det gäller oavsett vem det är, det gäller även om det är en polis som polisanmäls.

En annan del av kritiken som Mattias Rosenlund riktar mot polisen rör tillståndet, som enligt honom ändrades endast ett dygn innan matchen: från en tre sidor kravlista på säkerheten till en 18 sidor lång kravlista. Ett omöjligt uppdrag för en liten klubb som KFF, enligt klubbchefen.

– Jag kan inte svara på om det var precis ett dygn innan, men Mattias har rätt att tillståndet kom sent. Men det har föregåtts av dialog och möten. Vi visste långt innan att det skulle bli en högriskmatch och ringde säkerhetschefen i mitten av oktober för att flagga upp tidigt att det skulle behövas fler vakter.

Men är det inte en snudd på omöjlig uppgift att ställa om så sent?

– I normalfallet har inte Kalmar högriskmatcher. Det är vanligtvis traditionella tillstånd som skrivs. Den här matchen ställde helt andra krav, därför blev också utformningen annorlunda. Men att det skickades så sent, alldeles för sent enligt Mattias, det få vi ta till oss. Och tänka över att tillståndet blev så utförligt som det blev, men det var i förebyggande syfte.

Reaktioner på det här har från vissa håll varit att man ger sig på en mindre klubb för att sända signaler. Vad är din kommentar till det?

– Det här är inget personligt. Men bristerna var så pass stora så det fanns inget annat att göra än att skriva den här anmälan. Det var ett beslut vi tog. Vi väljer inte att försöka sätta dit någon, vi är professionella, säger Per-Olof Söyseth.