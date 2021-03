Barcelona körde över City i Champions League

Det på pappret stentuffa engelska motståndet hade inget att sätta emot ett för dagen briljant Barcelona, som vann med klara 3–0.

Formellt sett hade spanjorskorna fördel av hemmaplan, men i realiteten spelades matchen i italienska Monza på grund av coronapandemin.

Klumpig fällning

Nigerianskan Asisat Oshoala inledde målskyttet när hon från straffområdesgränsen elegant placerade in 1–0 via stolpen i den 35:e minuten. Barcelona radade upp målchanser och gick upp till 2–0 knappt tio minuter in i andra halvlek.

Återigen var Oshoala i fokus. Hon snappade upp bollen i offensivt straffområde och petade den förbi Citys Demi Stokes, som med en vårdslös spark fällde sin motståndare. Svenska domaren Tess Olofsson blåste för straff och Mariona Caldentey förvaltade läget väl till en tvåmålsledning.

Redan där hade Barcelona skaffat sig ett fint utgångsläge inför returen. Men det skulle bli ännu bättre för hemmalaget.

För det här var inte Manchester Citys dag. Tre minuter efter 2–0 fick gästerna straff, men Chloe Kelly kunde inte göra om Caldenteys bedrift, utan fick se den spanska landslagsmålvakten Sandra Paños rädda.

Skadad stjärna

Och med fyra minuter kvar av ordinarie tid kom den sista kallduschen.

Barcelonas Alexia Putellas blev frispelad i straffområdet, prickade stolpen men bollen hamnade rakt i famnen hos lagkamraten Jennifer Hermoso som bara hade att bredsida in 3–0 i öppet mål.

Enda smolket i bägaren för Barcelona var att norska stjärnan Caroline Graham Hansen, en av matchens främsta, klev av skadad i den andra halvleken.

Returen spelas i Manchester om en vecka.