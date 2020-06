Leon Goretzka firar med lagkamraterna efter att ha avgjort i 2-1-vinsten mot Borussia Mönchengladbach. Foto: Bildbyrån.

Bayern närmar sig titeln efter sent avgörande

Dortmund satte press på titelrivalerna Bayern München med ett sent segermål tidigare under dagen.

De gula från Ruhr såg sedan ut att knapp in två poäng i tabelltoppen.

Men Leon Goretzka ändrade på det när han sänkte Borussia Mönchengladbach.

Under återstarten av Bundesliga har många av matcherna mötts av kritik på grund av långsamt tempo och avslaget spel. Det var inte fallet under kvällsmatchen i södra Tyskland. Mötet mellan Borussia Mönchengladbach och Bayern München bjöd på snabba vändningar och högkvalitativ fotboll. Målvakttavla vid 1-0 Bortalaget såg ut att ta ledningen, men Jonas Hofmanns mål blev bortdömt efter videogranskning. Mittfältaren hade varit offside. Istället tog den röda maskinen kommandot genom unge Joshua Zirkzee som utnyttjade ett väldigt tveksamt ingripande från Yann Sommer i bortaburen. Självmål av Pavard Fransmannen Benjamin Pavard såg ut att bli syndabock efter att han styrt in ett inlägg i egen kasse i slutet av första halvlek. Men ytterbacken skulle revanschera sig. 24-åringen bröt fram på sin högerkant och skickade in ett distinkt inlägg som talangfulle Leon Goretzka kunde bredsida in i mål. Målet kom sent, i den 86:e minuten, och betyder att det fortfarande skiljer sju poäng mellan Bayern och Borussia Dortmund, som tidigare under dagen besegrade Fortuna Düsseldorf. För Bayerns del kan man, med gynnsamma resultat, i kommande omgång mot Werder Bremen säkra sin åttonde raka titel. Det återstår tre omgångar.