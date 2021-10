Att Stina Blackstenius är i målform har nog inte undgått någon.

När BK Häcken tog emot Djurgården i dag smällde det tre gånger om.

En misslyckad rensning hamnade vid fötterna på Lotta Ökvist som passade vidare till Filippa Curmark. Curmark lyfte på blicken, och chippade in boll in i straffområdet där Blackstenius kunde nickskarva in bollen bakom Kelsey Daugherty i gästernas mål.

Proppen ur

Sen var det proppen ur. Strax efter att den andra halvleken blåsts igång avlossade Elin Rubensson ett skott i det främre krysset.

Mindre än tio minuter senare kom Blackstenius andra mål.

I samma veva byttes Julia Zigiotti Olme in och minuten senare stod Fanny Lång för en tabbe som straffade gästerna. Lång stod för ett tappert rensningsförsök men bollen tog på Zigiotti Olme och styrdes vidare till Stina Blackstenius. Landslagsanfallaren tog sig förbi sin försvarare och hittade in bakom Daugherty för tredje gången.

Häcken såg ut att vinna med 5-0 men Julia Karlernäs dömdes bort på grund av offside.

Hisingslaget vann till slut med 4-0.

Toppar skytteligan

Blackstenius har gjort hela 17 mål den här säsongen, toppar just nu skytteligan – mest sannolikt har hon också avgjort den. Närmast bakom sig har hon Uchenna Kanu som stod för ett hattrick när Linköping besegrade Hammarby med 3-1.

Det återstår en omgång i damallsvenskan.

