– Det har inte blivit så mycket speltid de senaste veckorna, det är såklart tråkigt, men jag vill bara göra mitt bästa.

Wolfsburg satte i högsta växeln från start när man tog emot Essen på hemmaplan och i halvtid hade laget ledningen med 2-0.

Efter 58 minuter utökade den tyska storklubben och tre minuter senare byttes Rebecka Blomqvist in. Tio minuter därefter slog hon till. Blomqvist tog sig in i straffområdet och visade prov på kyla när hon placerade in 4-0.

Gästerna reducerade sedan via Vivien Endemann, men Blomqvist var inte färdig för kvällen. 24-åringen spelade på tilläggstid fram Tabea Wassmuth som kunde trycka dit 5-1.

Själv menar svenskan att hon stod för en ”okej insats”.

– Jag kom in på vänsterkanten och försökte bidra med det jag kan och det jag ska göra från den positionen, säger hon till SVT Sport.

– När jag väl får chansen vill jag visa att de kan lita på mig.

”Viktigt att få några minuter”

Tror du att det här stärker dina aktier till mer speltid framöver?

– Det är svårt att säga, jag försöker att inte tänka så mycket på det utan tänker på att ta chansen när jag får den.

Blomqvist är uttagen i den VM-kvaltrupp som tar sig an Finland (25 november, SVT sänder) och Slovakien (30 november).

Hur är det att ta med sig detta inför kommande veckan?

– Det är såklart viktigt att få några minuter i kroppen inför samlingen och det ska bara bli kul att träffa alla igen och spela svenska matcher också.