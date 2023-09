Besvikelsen var stor efter Djurgårdens förlust mot värsta rivalen AIK. Djurgårdens sportchef höll inte tillbaka.

– Förlusten är oerhört tung, jag är ruggigt besviken på hur vi tar oss an den här matchen. AIK är kanske ett sämre lag men visar att man ville vinna den här matchen , de gav allt från att domaren blåste igång, det är under all kritik och AIK vinner helt välförjänt. Vi har knappt något skott på mål. Skämskudde på, säger han till SVT Sport.

Samtidigt berättar Bosse Andersson att han själv också är ansvarig.

– Det är självklart att om man är sportchef, spelare eller ledare så måste man vara självkritisk för den prestationen som vi gör idag. Sedan har vi sex matcher kvar och då vill jag se att spelarna räcker upp handen och visar att jag vill vara med och spela de här matcherna för idag gjorde de inte det och det är det viktiga vi ska ta med oss till 2024.