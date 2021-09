Dundertavlan lade grunden till Chelseas storseger

I Chelsea startade lagkaptenen, Magdalena Eriksson. I gästande Everton fick vi däremot se hela tre svenska startande spelare: Försvararen Nathalie Björn, unga mittfältstalangen Hanna Bennison och anfallaren, Anna Anvegård.

Alla tre har värvats till Everton från Rosengård inför den här säsongen.

Det här var två lag som hade förlorat sina ligapremiärer förra helgen. Chelsea föll i ett målglatt derby mot Arsenal med 2-3, medan Everton också förlorade en målglad match mot Manchester City – men där stod bara ett lag för målen i en match som slutade 0-4.

Björn bortgjord

I söndagens möte var det Chelsea som var spelförande inledningsvis och som också fick en bra start målmässigt.

Francesca Kirby kom in med bollen från vänster mot straffområdet, skottfintade bort Nathalie Björn och med ett högt avslut fick hon bollen att gå via ett försvarande huvud och en av stolparna innan den gick in i nät fram till 1-0.

Rättvis Chelsea-ledning i paus med matchens enda fullträff mot ett Everton som så långt saknade skott på mål.

Overklig bjudning

Direkt i den andra halvleken skulle Chelsea utöka sin ledning – men detta helt utan att behöva anstränga sig. Samantha Kerr frispelades nämligen med ett helt öppet mål av Evertons försvarare, Megan Finnigan.

Finnigan fick en passning för att starta spelet av sin målvakt. Hon skulle sedan spela tillbaka bollen när hon fick en pressande Kerr emot sig. Finnigans passning blev alldeles för lös och i stället kunde Chelsea-anfallaren bryta och rulla in bollen i det öppna målet.

Stora siffror igen

När det återstod tio minuter av ordinarie tid byttes Hanna Bennison ut. Då hade Chelsea innan dess gått upp till en 4-0-ledning. Sam Kerr gjorde sitt andra mål i matchen innan Bethany England – två minuter efter att hon byttes in – fastställde slutresultatet.