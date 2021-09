Svenskorna åkte på storförlust i premiärmatchen

Det var mycket som talade för en magisk svensk lördag på Haig Avenue när Everton tog emot Manchester City i premiären av Super League. Två av hemmalagets nyförvärv, svenskorna Anna Anvegård och Nathalie Björn, fanns med från start.

Sommarens OS-hjältar, som lämnade FC Rosengård för spel i den engelska högstaligan i sommar, fick dock i stället en tuff första arbetsdag. Everton åkte på en tung förlust med 4-0.

Tung första halvlek

Det var dock tidigt nära svenskt i målprotokollet. I den 19:e minuten var det nära att Anna Anvegård fick sätta sitt andra mål i Everton-tröjan. Den 24-åriga anfallaren avlossade ett tungt skott som tvingade Manchester City-målvakten Karima Taieb till en tungt räddning.

Därefter gick det dock utför för Everton.

Sju minuter senare gjorde nämligen gästerna mål. Victoria Losada tog emot ett inspel i straffområdet och dundrade in bollen via stolpen och in bakom Alexandra Maciver.

Det dröjde inte länge till nästa mål. Janine Beckie serverades i straffområdet och satte med ett direktskott gästernas andra mål för dagen.

Första halvleken hade dessutom fler mål i sig. Khadija Shaw, känd som ”Bunny”, fick en chans att sätta lagets tredje mål – och gjorde så. Stor ledning för City i halvtidspaus.

Bennison inbytt efter i halvtid

Fler svenskor skulle det bli på plan i den andra halvleken. Supertalangen Hanna Bennison, som också anslutit till Everton i sommar, byttes in efter halvtidsvilan. 18-åringen kom däremot in i ett prekärt läge och hade svårt att uträtta någonting från sin mittfältsposition.

Det var i stället Manchester City som skulle få större utdelning. Stephanie Houghton knorrade vackert in en frispark som innebar 4-0 för de ljusblå.

Manchester City ställs mot Real Madrid i returmöte i Champions League-kvalet härnäst. Första matchen slutade 1-1. För Evertons del väntar ligamatch mot Zecira Musovic och Magdalena Erikssons Chelsea på bortaplan.