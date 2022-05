Trots att Lyon tog sin åttonde titel, en förbättring av rekordet, var Lyon underdogs i finalen mot Barcelona som charmat fotbolls-Europa det senaste året.

– Wow! det här ska vi fira med laget och vänner. Jag är väldigt glad eftersom det var en stor match och Barcelona är ett väldigt bra lag. Vi fick en fin start och kunde spela på den, säger Catarina Macario.

Spelarna samlades i en ”tv-puckhög” efter slutsignalen och firades stort på läktarna av de medresta fansen. Det var en otrolig stämning matchen igenom. Lyons reservmålvakt Emma Holmgren kom ut och firade titeln på planen medan pokalen graverades. Det var åttonde gången som Lyon tog hem titeln.

Uefas president Aleksander Ceferin delade ut medaljerna och bucklan medan The Queens ”We are the Champions” spelades.

Slutet blev sönderhackat av avblåsningar och spelare som gjorde sig illa och hade kramp och låg kvar väldigt länge. Barcelona var frustrerat över filmandet. Ana-Maria Crnogorcevic hade en stor chans för att reducera till 3-2 för Barcelona men fick inte träff på sitt fina läge. I andra halvlek hade Barca även ett ribbskott från halva planen. Men den riktiga nerven inföll sig aldrig.

Lyon nära 4-1 på tilläggstid

I stället hade Ada Hegerberg ett stolpskott i insidan av stolpen för Lyon i den 97:e minuten.

– Jag tycker att det är viktigt att låta fotbollen tala och visa det på planen. Jag kan knappt våga tänka på att jag kan komma tillbaka efter så lång tid, får gåshud när jag tänker på det, och det har varit ett sådant hårt arbete men det är värt alltihop, säger Hegerberg som hade en karriärhotande skada och var borta i 20 månader.

Med kvarten byttes den svenska stjärnan Fridolina Rolfö, spelade vänsterback, ut för Barcelona och fick slutet från bänken.

I den sjätte minuten vann Amandine Henry en tuff närkamp, reste sig och pangade in 1-0 för Lyon med en drömträff i det bortre högra krysset. Hon blev också vald till matchens spelare av Uefa.

– De är ett av de vackraste Champions League-målen den här säsongen, säger SVT:s kommentator Chris Härenstam.

”Ett karriärmål”

– Det där är ett karriärmål som man kan vakna upp mitt i natten av och tänka: ”Gjorde jag verkligen det där målet?”, beskriver experten Markus Johannesson den enorma fullträffen.

I mitten av den andra halvleken gjorde superstjärnan Ada Hegerberg 2-0. Efter en omställning spelades bollen in till Hegerberg som nickade in den från nära håll. Barcaförsvaret hängde inte med i markeringen.

Vid 3-0 kunde inte Barcelona freda sig och Catarina Macario stötte in bollen via stolpen från nära håll. Då hade Barcelonas försvarsspel rasat ihop.

– Jag vågade knappt fira eftersom jag inte visste om bollen skulle gå i mål, säger Macario.

Lyon hade bud på 4-0 men Barcelona greppade ett litet halmstrå genom att reducera till 3-1, vilket var ställningen i halvtid och som sedan stod sig tiden ut. Alexia Putellas direktsköt ett inspel på volley.

Sonia Bompastor blev historisk att som första person vinna damernas Champions League både som spelare och tränare.

