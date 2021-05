Covidkris tvingar laget ställa utespelare i mål

River Plate har bara tio tillgängliga spelare inför matchen mot Santa Fé i Sydamerikas version av Champions League, Copa Libertadores.

Hela 20 spelare har testat positivt för covid-19 i den argentinska storklubben River Plate – nu ser det ut som om mittfältaren Enzo Pérez måste ställa sig i mål i mot Santa Fé, enligt The Guardian.

Pérez är inte bara 178 centimeter lång – han har även problem med en skadad ljumske.

Försökte få dispens för juniormålvakter

Det sydamerikanska fotbollsförbundet, Conmebol, har nekat klubbens ansökan om att få dispens till att kunna registrera två friska juniormålvakter till matchen.

Argentina är hårt drabbat av covid-19 just nu, med fjärde mest antal sjukdomsfall i världen under de senaste sju dagarna. Enligt The Guardian har även Santa Fé fem coronafall i truppen.

Matchen spelas natten till torsdag, svensk tid.