När spelaren kom till den damallsvenska klubben var hon tydlig med att hon behövde hjälp med att få dispens för en medicin som innehåller det dopningsklassade preparatet Kanrenon.

Men trots att hon gav klubben underlag för att ansöka om dispens skickades dokumenten aldrig vidare.

– Hon gjorde allt hon kunde genom att prata med oss i föreningen, lämna in både recept och underlag vilket hon bad oss skicka vidare. Tyvärr skickade vi inte in det som borde ha skickats in, säger sportchefen och fortsätter:

– Sedan måste man komma ihåg att det i slutändan är spelarens eget ansvar att dubbelkolla att hon fått en formell dispens, men när en ung person kommer till ett annat land är man ganska chanslös i allt pappersarbete, så vi som klubb borde gjort mer och bär självklart ett ansvar i detta.

Spelaren, som åkte fast i en dopningskontroll i september 2022, är inte längre kvar i klubben. Men de gör nu sitt bästa för att hjälpa henne.

– Hon var såklart helt bedrövad redan i höstas. Det här har ju pågått ett tag och vi har gjort det vi kan för att mildra effekterna. Vi har bland annat skrivit intyg som styrker hennes version av det som hänt.

Vidare tycker sportchefen att straffet är alldels för hårt.

– Jag tycker domen är absurd, längden på straffet är ofattbar med tanke på hennes intentioner där hon från början varit helt öppen med att hon använt en receptbelagd medicin.

SVT Sport har sökt spelaren som har till den 12 juni på sig att överklaga besultet.