Målvaktstabbe fällde AIK – uddamålsseger för Linköping

Det var i den nionde minuten som AIK-målvakten Milla-Maj Majasaari kom ut och sparkade bollen rakt till Linköpings Uchenna Kanu. Kanu lyfte bollen mot mål och den gick in via en AIK-försvarares huvud.

Kvitteringen kom ändå snabbt då stockholmarnas Jenny-Julia Danielsson snyggt placerade in bollen.

Strax innan paus gjorde sedan gästande Linköping 2-1 och igen var det via en oturlig studs. Frida Maanum sköt från utanför straffområdet och bollen gick via AIK:s vänsterback Linda Hallin som försökte täcka men som istället styrde in den bakom Majasaari.

Segern var Linköpings första i årets damallsvenska efter att de förlorade hemmapremiären mot Rosengård med 1-0.