Efter en krampaktig inledning av hemmalaget där Eskilstuna stod för de vassaste offensiva krafterna tog Risengård ledningen strax före paus. Danskan Sofie Bredgaard fick till en ny drömträff. Ett skruvat skott från höger, otagbart för Eskilstunakeepern Katlynn Fraine. Assisterade gjorde Loreta Kullashi efter att hon dribblat sig fram framför mål.

Målet var Bredgaard sjunde i årets upplaga av damallsvenskan.

I inledningen av andra var Eskilstunas Noor Eckhoff nära att kvittera men Tegan Micah stod i vägen i Rosengårdsmålet. Därefter testade Mia Jalkerud från distans men återigen stod Micah rätt.

1062 i publiken fick se en jämn tillställning på Malmö ip. Halimatu Ayinde som under säsongen värvats av Rosengård från just Eskilstuna byttes in efter knappa timmen.



Matchen pågår.

KLIPP: Experten: Det enda som kan stoppa Rosengård från guldet