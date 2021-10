Daniel Nannskog: ”Det här ska bli skitspännande”

Zlatan Ibrahimovic såg ut att komma tillbaka till det svenska landslaget efter sin skada men så blir det inte. Milanstjärnan tvingas lämna återbud och missar VM-kvalmatcherna mot Kosovo och Grekland.

– Jag hade sett fram emot att få in Zlatan i den här lite yngre gruppen. Det var perfekt att få tillbaka Zlatan med den all den rutin, det driv och den vinnarmentalitet han har. Det hade varit nyttigt att få in i gruppen med tanke på hur det såg ut senast i förlustmatchen mot Grekland, säger han.

Istället får man in en mycket formstark Viktor Gyökeres som gjorde två mål för sitt Coventry i Championship idag. Totalt har han nio fullträffar denna säsong och det är en intressant spelare som kommer in enligt Nannskog.

– Man får in en som har enormt mycket självförtroende och flyger fram där ute nu. Det är en kille som är sjukt het. Han känns verkligen spännande att se i landslaget och det är inte alltid man känner så. Det här ska bli skitspännande, det är min känsla.

”En kraftfull powerforward”

Det råder fortfarande tvivel kring Alexander Isak, som även han dragits med en skada, och Daniel Nannskog hoppas det kan öppna för Gyökeres.

– Det är inte alltid man får speltid när man blir inslängd såhär men med Gyökeres tror jag kan kommer få en del minuter. Om inte Isak är klar att spela ser jag jättegärna att Janne visar mod och vågar köra med Gyökeres och Kulusevski.

23-åringen, som är fostrad i Brommapojkarna, kommer in med storlek och kraft.

– Det är en kraftfull powerforward. Han är stor, upp emot 1.90, muskulös. Det är en liten tank, en centertank som är stark inne i boxen och han har rätt så bra tryck i steget och kan sticka iväg i djupled. Det som sticker ut är hans målskytte i straffområdet och hans löpningar, säger Nannskog.

Sverige möter Kosovo hemma den 9 oktober och tre dagar senare, 12 oktober, tar man emot Grekland.

