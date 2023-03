Årets allsvenska säsongs inleds imorgon lördag och kryllar av färgstarka profiler. I ”Fotbollsstudion Special” tar Therese Strömberg och Daniel Nannskog de största profilerna.

Och en som utmärker sig för duon är AIK:s Viktor Fischer.

– Herregud vilken spelare de har fått in, en riktig högkvalitativ spelare som har enorma meriter. Han har spelat i Ajax och Köpenhamn. Det är en otorligt skicklig spelare, säger Nannskog.

AIK som hade det tufft på den sista tredjedelen kommer inte ha fortsatta problem med det i år, menar Daniel Nannskog.

– AIK har varit så dåliga på att kombinera på den sista tredjedelen, exakt en sån här spelare som man ska ha in då. Det här kommer vara en lekkamrat med Guidetti och kan också använda sin offensiva roll på mittfältet. Jag skulle säga att det ändå är den bästa allsvenska värvningen som är gjord i årets säsong såklart.

Fischer fångar intresse

Krönikören Therese Strömberg tillägger att 28-årige Fischer också har något annat som sticker ut.

– Man pratar om profiler, han har tagit sociala medier med storm. Med håret, sin look, sin danska, det är en skön kille som kommer in i AIK också. Det är de där man väger in när man pratar profiler, de spelarna som sticker ut, inte bara bra fotbollspelare utan också för de har något annat som fångar deras intresse och det har han aboslut, säger hon.

Se ”Fotbollsstudion Special: Allsvenskan 2023: Kampen om guldet” på SVT Play.

På måndag drar Fotbollsstudion igång på riktigt, 22:00 SVT1 & SVT Play