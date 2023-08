Tre blytunga stod på spel på Stora Valla under lördagseftermiddagen. Degerfors, på 13:e plats, ställdes mot nästjumbon IFK Göteborg.

Efter en tilltrasslad situation i Blåvitts straffområde hamnade bollen hos Gustav Granath, som tryckte in 1–0 till hemmalaget några minuter in i den andra halvleken.

Bortalaget lyckades dock hitta tillbaka in i matchen. Thomas Santos tog sig in i Degerfors straffområde efter ett fint kombinationsspel, innan han hittade in till Emil Salomonsson vid bortre delen av straffområdet.

Ytterbacken avslutade på ett tillslag och gjorde 1–1 i matchen.

Berg missade straff

Blåvitt fick sedan chansen att ta ledningen i den 77:e minuten, när Marcus Berg gick omkull i straffområdet. Domaren pekade på straffpunkten och Berg tog själv hand om straffen.

Anfallsveteranen lyckades dock inte förvalta det gyllene läget och i stället räddade målvakten Sondre Rossbach.

Men Berg lämnade inte planen som syndabock. Efter ett hårt skott i ribban av Arbnor Mucolli hamnade bollen hos Berg, som nickade in 2–1 i den 86:e minuten.

– Det är klart man är förbannad (efter missen). Men på två sekunder är det glömt och det gäller att ställa om, det har man lärt sig, säger Berg.

Räddade på mållinjen

Degerfors hade ett superläge att kvittera i matchens sjunde tilläggsminut, men även där fick Marcus Berg en hjälteroll när han nickade undan en boll från mållinjen.

– Vi pratade om det i går. Jag ska ha förstaytan på fasta situationer. När det kommer överlånga inlägg ska jag falla in bakom Pontus (Dahlberg) i målet. Det blev precis ett sådant läge vi pratade om, så det var intränat, säger Berg med ett leende.

I och med den viktiga segern klättrar IFK Göteborg upp på kvalplats i tabellen.

Den nya nästjumbon AIK har chansen att klättra förbi på måndag, när laget ställs mot IFK Norrköping på bortaplan.

Degerfors ligger fortsatt kvar på 13:e plats, en poäng före kvalplatsen.

– Det är klart det är jobbigt nu. Men vi får sikta på att ta tre poäng mot Djurgården (nästa söndag), säger Gustav Granath.