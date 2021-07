Malmö körde över Degerfors

Allsvenska nykomlingen hade en tuff eftermiddag i den 27-gradiga värmen hemma mot Malmö. Gästerna vann med överlägsna 5-0 efter en överkörning i inledningen av andra halvleken.

– Det är en stabil insats över hela banan. I den andra halvleken rullar det bara på och vi kör över dem helt säger Malmös Adi Nalic, som gjorde ett mål och en assist, i Discovery Plus.

Efter att ha släppt in två snöpliga mål, som båda gått via Degerforsspelare in i mål, i första halvleken skulle det bara bli ännu värre.

Malmös målfest fortsatte direkt i andra halvleken. Malmö vann bollen vid mittlinjen och Anders Christiansen drev bollen hela vägen fram till straffområdet där han sköt in 3-0 i 51:a minuten.

Birmancevic utökade

Bara två minuter senare satte den nyss inbytte Veljko Birmancevic 4-0 men han var inte nöjd där. Ytterligare två minuter senare skickade Birmancevic in 5-0 och Degerfors fick en rejäl uppförsbacke.

Hemmalaget hade några chanser men lyckades inte göra mål och Malmö kunde åka hem med tre färska poäng efter 5-0-segern.

Malmö är inne i en bra svit. I veckan tog man sig vidare i Champions League-kvalet och på onsdags ställs man mot finländska HJK Helsinki när man jagar vidare avancemang. Man leder nu den allsvenska tabellen på 26 poäng före tvåan Djurgården på 21 poäng.

För Degerfors ser det tyngre ut. De har nu släppt in tio mål på två senaste matcherna efter 1-5-förlusten mot Hammarby i söndags.

– Jag är jättebesviken över den här matchen. Jag känner inte igen oss idag, säger Degerfors tränare Andreas Holmberg i Discovery Plus.