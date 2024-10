Det brukar vara kutym att räcka över lagkaptensbindeln när den som är ordinarie lagkapten i ett lag byts in i en match. Men i Sveriges oavgjorda match mot Slovakien i Bratislava stannade bindeln kvar på Dejan Kulusevskis arm trots att Victor Lindelöf byttes in.

– Jag har verkligen inte fokuserat på det, jag är så fokuserad på att vinna matchen så jag tänkte inte på det, säger Dejan Kulusevski till SVT Sport.

– Jag ville bara komma in och hjälpa laget, det tänkte jag inte ett dugg på, säger Victor Lindelöf som nyligen kommit tillbaka från tåskada och gjorde matchminuter för andra gången sedan i början av juni.

Lindelöf inbytt: ”Svårt att komma där de hade lite momentum”

Mittbacken byttes in när det kvarstod en knapp halvtimme av gruppspelsmatchen i Nations League. Under den tiden släppte Sverige in kvitteringen till slutresultatet 2-2.

– Det alltid är svårt att komma in i en match där de hade lite momentum. Kroppen känns ändå okej och det är skönt att få några extra minuter i benen, säger Lindelöf.

Sverige spelar härnäst mot Estland i Nations League-gruppspelet, på måndag iTallinn.