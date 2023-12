Kvitteringsmålet, som innebar 3-3, stångade Kulusevski in i den 90:e minuten. Svensken kom högst på ett inlägg och fick in bollen via ribban.

Viktig poäng i tätskiktet av Premier League för Tottenham som inför matchen hade tre raka förluster.

Kulusevski spelade fram till Tottenhams 1-0 mål som gjordes av lagkaptenen Heung-Min Son. Sydkoreanen var sedan olycklig som styrde in kvitteringen i egen målbur bara tre minuter senare.

Därefter var det City som tog ledningen två gånger om, senast i 81:a minuten till 3-2 genom Jack Grealish. Men då kom Dejan Kulusevski och tog bort hemmafansens glädje.