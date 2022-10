Det var sent i söndags kväll som polisen fick in uppgifter om att en kvinna i 20-årsåldern utsatts för en våldtäkt i en lägenhet i centrala Stockholm. Några timmar senare greps den misstänkte och 05.32 på måndagsmorgonen anhölls han. Kort därefter publicerade Djurgårdens IF ett pressmeddelande på klubbens hemsida där de slog fast att det är en spelare i deras herrtrupp i fotboll som blivit frihetsberövad.

Sedan dess har flera olika förhör hållits och nu har åklagaren Frida Vedin bestämt sig för att begära att djurgårdsspelaren ska häktas på sannolika skäl misstänkt för våldtäkt.

Häktningsförhandlingen kommer att ske 13.00 i dag.

– Jag tog precis del av pressmeddelandet. Avvaktar beslut i häktningsfrågan innan jag gör några ytterligare uttalanden, säger advokaten Nikola Pejic som företräder den målsägande.