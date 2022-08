Man kan säga att definitionen av ett ångestmöte utspelade sig på Stora Valla under lördagen.

Inför matchen låg hemmalaget Degerfors näst sist och gästande Sundsvall sist, och känslan inför var att man nog gjorde bäst i att vinna om man vill ha chansen att klara sig kvar i allsvenskan.

Nyförvärvet blev hjälte

Det blev hemmalaget som tog chansen.

Efter att Pontus Engblom rullat in 0–1 för gästerna klev Diego Campos in i bilden. Nyförvärvet som anslöt till Degerfos inför säsongen volley-placerade först snyggt in 1–1.

I andra halvlek slog han sen frisparken som Elfsborgs-lånet Gustaf Lagerbielke knoppade in.

– Det var en frisparksrutin vi körde på träningen igår. Jag såg nästan direkt när jag skulle bli helt ren, så det var bara att skrika till Granath att låta den vara, säger Lagerbielke till Discovery efter matchen.

Degerfors ger sig själva chansen

Innan matchen var slut satte talangen Omar Faraj spiken i kistan.

Degerfors tar därmed tre blytunga poäng, och klättrar upp på kvalplats i den allsvenska tabellen.