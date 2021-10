Toppkonkurrenten AIK:s 0–1-förlust mot Hammarby i söndags gav Djurgården möjligheten att ta sig upp i ensam allsvensk serieledning vid poäng mot Elfsborg.

Så blev det inte.

Elfsborgs blytunga seger gör i stället att Boråslaget endast har två poäng upp till Malmö, Djurgården och AIK som samtliga har 44 poäng med sju omgångar kvar att spela.

– Hela laget ska ha en eloge. Vi dör för varandra hela matchen och då skapas det lägen till slut, säger Rasmus Alm.

Utnyttjade kontringarna

Det var framför allt kontringarna som gjorde jobbet för Alm och lagkamraterna. I 21:a minuten startade laget en snabb kontring till vänster på egen planhalva som några sekunder senare avslutades med att Simon Olsson nickade in 1–0. Bara några minuter senare missade Olsson ett gyllene läge när han sköt utanför från nära håll.

Djurgården tryckte på en del i en intensiv period i slutet av första halvlek. Men något mål blev det inte och i stället var det gästerna som gick till pausvila i ledning.

Direkt i andra halvlek brände Djurgårdens Kalle Holmberg ett kvitteringsläge av rang. Nicklas Bärkroth slog ett perfekt inspel till en framstormande Holmberg som sköt utanför från nära håll.

Oerhört nära en kvittering – i stället blev det allt värre för Djurgården.

Hakon Valdimarsson slog en lång och snabb utspark som nådde fram till Per Frick. Frick serverade i sin tur Rasmus Alm som tackade genom att distinkt skjuta in 26-åringen tackade för det genom att distinkt skjuta in 2–0 i 50:e minuten.

Drygt en kvart in i andra halvlek hade Simon Strand en frispark i mål och trodde sig ha gjort 3–0. Men bollen bedömdes ha nuddat handen på Per Frick och dömdes således bort.

Men trean skulle komma med kvarten kvar att spela – och återigen genom en kontring. Alexander Bernhardsson stormade fram och passade Alm. Med en skottfint lurade Alm bort Elliot Käck och placerade in slutresultatet 3–0.

Besviken Eriksson

Djurgårdens lagkapten Magnus Eriksson var inte helt nöjd med hur man hanterade Elfsborgs kontringsspel.

– Det är bara att vara ärlig och säga att deras omställningsspel dödar matchen. Vi är inte tillräckligt bra där. Vi går upp med för mycket folk och de kontrar sönder oss.

Det var stor frustration hos supportrarna efter matchen. Förstår du deras besvikelse?

– Fullt förståligt – jag känner exakt samma sak. Det är synd, vi har längtat efter den här dagen och så blir det såhär, säger Eriksson.