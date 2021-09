Djurgården gick på knock i derbyt – vann stort

– Jag har drömt om det här. Jag ska vara ärlig, jag har tänkt på det här några dagar, säger Djurgårdens Joel Asoro till Discovery, efter 4–1-segern mot Hammarby.



Tabelltrean Djurgården började bäst mot femman Hammarby. Man hade ingredienserna – både intensiteten och bollinnehavet. Men det var i stället Hammarby som tog ledningen. Och för tillfället tystades Tele2 Arena.



Matchen var i den 19:e minuten när Gustav Ludwigson petade in ledningsmålet på ett tillslag från nära håll, efter en vacker framspelning från Mohanad Jeahze. Anfallet var vackert rakt igenom och Darijan Bojanićs djupledsboll bakom backlinjen till just Jeahze var av hög klass.



Djurgården fick straff en stund senare – Magnus Eriksson sköt men Hammarbys målvakt David Ousted klarade. På returen vräkte sig dock Eriksson fram och kvitterade till 1–1. Efter det höjdes stämningen på läktaren och hemmalaget blev allt intensivare.



Djurgården vände när Hjalmar Ekdal nickade in 2–1. Hans första allsvenska mål kom i matchens 40:e minut, och bara några minuter senare placerade Joel Asoro in trean inne i straffområdet. Det var 22-åringens första mål i allsvenskan – och Magnus Eriksson stod som framspelare till båda målen.

”Har tänkt på det här”

I Hammarbys lag fanns det mycket att fundera på i halvtid.

– Vi måste sätta grunderna. Vi släpper in alldeles för enkla mål och förlorar dueller, deras sista mål är bara katastrof. Vi kan inte hålla på så, säger Gustav Ludwigson.



Hammarby gjorde vad man kunde framåt i andra halvlek men kom inte närmare. I matchens 74:e minut punkterade Edward Chilufya derbysegern med sitt 4–1 – ett hårt och distinkt välplacerat skott i bortre gaveln.



