Stockholmsklubben inledde matchen piggt. Strax under kvarten spelad tog de ledningen efter att Besard Sabovic avlossat en halvvolley utanför straffområdet. Skottet styrdes via en försvarare och in bakom Otso Virtanen i bortamålet.

– Jag kände direkt att jag fick en bra träff och det var skönt att se att den gick in, säger Sabovic.

Finländarna kvitterade sedan efter en rejäl bjudning av Djurgårdens målvakt Jacob Widell Zetterström, som gjorde sin sista match för klubben.

– Det är bara slarvigt, det är sånt som händer i fotbollen, säger målvakten.

Javascript är avstängt Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Läs mer om webbläsarstöd Se Djurgårdsmålvaktens tabbe Foto: Sportbladet

Framgång på fasta

Innan den första halvleken var över skulle Djurgården återta ledningen. Vid en hörna blev Deniz Hümmet ren vid den bortre stolpen och anfallaren kunde rulla in 2-1 för hemmalaget.

De hade fortsatt framgång på fasta situationer i den andra halvleken. Återigen i samband med en hörna nickade Marcus Danielsson till Adam Ståhl som i sin tur nickade bollen i mål och utökade ledningen för Stockholmslaget.

Djurgården är nu klara för playoff-rundan där antingen serbiska Vojvodina eller slovenska Maribor väntar.