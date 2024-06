Se situationen i spelaren ovan.

Efter matchen är tränaren Marcelo Fernandez besviken.

– Vi är på väg in i offensivt straffområde och domaren har tagit hörnan, sen ändrar hon sig helt plötsligt när vi är på väg in i boxen samt mot bollen vid hörnflaggan. Då tillåter hon motståndaren sätta igång anfallet när vi är ur position. Jag tycker att det är en svår situation vi sätts i där vi inte får göra oss rättvisa och tävla i 90 minuter under samma förutsättningar. Det blir en trippelbestraffning av det: insläppta mål, varning på en spelare samt avstängning.

Fernandez menar att han inte fick något gehör av domarteamet.

– Det är en brist på kommunikation och dialog i damallsvenskan, sen kan man ha en dålig dag på jobbet det kan vi alla ha. Vi är flera som efterfrågar en bättre kommunikation. Det finns en lättkränkhet nu, och det tror jag inte för damfotbollen framåt.

Djurgården förlorade matchen med 4-1.