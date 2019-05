Helsingborgs Andri Bjarnason efter 1-1-målet i matchen mot Falkenberg. Foto: Bildbyrån

Islänning räddade Helsingborg från nollan

Efter ett tidigt ledningsmål av Falkenberg var matchen på Olympia länge mållös. Men i 67:e minuten kunde HIF-islänningen Bjarnason nicka in det viktiga 1-1-målet. Trots det ännu en tung kväll för Helsingborg, som inte har vunnit på sju matcher.

– Vi hade behövt seger verkligen, säger Rasmus Jönsson till C More.

Både Helsingborg och Falkenberg är i stort behov av en trepoängare efter flera matcher utan seger. I mötet på Olympia var det gästerna som spräckte nollan. Ett inkast från Tobias Englund skarvades vidare mot bortre stolpen, där nyförvärvet Nsima Peter bara behövde sticka ut högerfoten för att näta. Falkenberg backade sedan hem och började försvara sig med alla medel, något som gav målvakt Johan Brattberg en varning för fördröjning av spelet. Men metoden var effektiv, då Helsingborg inte fick till avsluten på mål (totalt 16-7 i statistiken). Bjarnason nickade in viktig kvittering Men i andra halvlek kom den viktiga kvitteringen, när vikarierande lagkapten Markus Holgerssons inlägg träffade Andri Runar Bjarnasons panna. Samme Bjarnason, skyttekungen från ifjol i superettan, fyrade iväg ett farligt skott på mål med tio minuter kvar att spela, men Johan Brattberg slängde sig åt rätt håll och matchen slutade 1-1. För Helsingborg, som inledde comebacken i allsvenskan starkt, har säsongen blivit en allt brantare uppförsbacke. Det har inte blivit en seger på sju matcher. – Det är tungt för oss just nu, vi hade behövt seger verkligen. Det är en match vi borde vinna, vi har haft många sådana matcher på slutet, säger Rasmus Jönsson till C More. Helsingborgs IF 1 - 1 Falkenbergs FF Olympia, Helsingborg igår Publik: 7099 Domare: Martin Strömbergsson Allsvenskan Visa matchfakta Dela Dela