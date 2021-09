Elfsborg ny serietrea efter drömminuter

Häcken fick en drömstart borta mot Elfsborg. I den åttonde minuten nickade högerbacken Godswill Ekpolo in ledningsmålet assisterad av Patrik Wålemark.

Per Frick var sedan nära att kvittera för hemmalaget men avslutet gick ut via ribban. Men han skulle få ytterligare en chans. I den 38:e matchminuten spelade Alexander Bernhardsson in bollen i straffområdet – till Per Frick, som akrobatiskt sköt in 1-1.

– Matchbilden blev Häckens efter deras ledningsmål, så det var viktigt att få in kvitteringen, säger Per Frick i Discovery+ sändning.

Drömminuter för hemmalaget

Precis som i den första halvleken tog det bara Häcken åtta minuter att näta i den andra. Alexander Jeremejeff kombinerade sig fram med hjälp av Wålemark och kunde kyligt placera in 2-1 till bortalaget.

Elfsborg stod sedan för ett par riktiga drömminuter.

Efter dryga timmen kvitterade hemmalaget ännu en gång genom Per Frick – som nickskarvade in 2-2 efter en fin framspelning av Johan Larsson.

Och bara två minuter senare kom ledningsmålet genom just högerbacken Larsson – som vräkte sig fram i straffområdet och petade in 3-2 från nära håll.

På tilläggstid fastställde sedan Sveinn Aron Gudjohnsen slutresultatet genom att lyfta in bollen över målvakten till 4-2.

”Tabellen ljuger inte”

Det var en nöjd lagkapten som sammanfattade matchen.

– Vi visar en otroligt fin moral som lyckas vände på detta, säger Johan Larsson till SVT Sport.

Det blev också slutresultatet vilket innebär att Elfsborg går om Malmö i tabellen och är ny ligatrea.

– Det pratas mycket om de andra lagen men vi kör vårt race. Att det pratas om Djurgården, Malmö och AIK passar oss fint. Vi förtjänar att vara där uppe, tabellen ljuger inte, fortsätter han.

Per Frick var nöjd med både målen och laginsatsen.

– Jätteskönt för mig att göra mål men det absolut viktigare är att vi lyckas vända två underlägen, det är starkt. Den skönaste segern i år, säger han till SVT Sport.

