Det kom som en chock för Elfsborgspelarna när Adam Carlén drog till med ett distansskott, som via Gustaf Lagerbielke drog in bakom målvakten i mål. En halvtimme spelad och bortalaget IFK Göteborg hade tagit ledningen i Västkustderbyt.

– Vi gör en stabil insats och vi gör det som vi har pratat om. Vi ligger lågt sen kontrar vi, så de får smaka på sin egna medicin, säger Carlén i Discovery plus.

”Lägg av”

Men Ahmed Qasem kvitterade efter en framspelning av Lagerbielke. Målet dömdes dock bort då Lagerbielke ansågs stå i vägen för målvakten. Något som lagkaptenen Johan Larsson rasade över i halvtidsintervjun.

– Nej, lägg av! Då får vi ha regler på vad som är okej eller inte. Då ska de döma 7000 frisparkar annars, säger han.

Anfallsveteranen Per Frick byttes in till den andra halvleken och med sin första bolltouch tryckte han in 1-1 direkt.

Vilket även blev matchens sista mål och poängen innebar att Elfsborg gick upp i serieledning före Häcken.

– Vi skapar inte tillräckligt mycket för att vinna. Vi vill alltid vinna hemma, vi är inte nöjda, säger Frick i Discovery Plus.