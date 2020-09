Javascript är avstängt Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Läs mer om webbläsarstöd Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Emil Forsberg under presskonferensen. Foto: Bildbyrån

Emil Forsberg: ”Vi har haft ett möte den här samlingen”

Frågan om lika löner mellan damer och herrar är en av de hetaste snackisarna i fotbollsvärlden just nu.

Nu verkar Svenska Fotbollförbundet följa i andra nationers fotspår – åtminstone om man ska tro Emil Forsberg.

– Vi har haft ett möte under den här samlingen och det kommuniceras nog ut någonting under dagarna här, säger han vid dagens pressträff.

Både Englands och Brasiliens fotbollsförbund gick under gårdagen ut med att de inför lika löner för alla landslagsspelare, damer och herrar. Här i Sverige är frågan brinnande aktuell efter att Diskrimineringsombudsmannen förra veckan friade SvFF för lönediskriminering. Damlandslagets Kosovare Asllani gick då ut och ställde krav på förbundet att agera. Och kanske har SvFF nu valt att lyssna. Under fredagens pressträff fick Emil Forsberg frågan om de senaste dagarnas utveckling och svarade: – Vi har diskuterat det länge och alltid strävat åt det hållet. För mig är det självklart att det ska vara jämställt. Det är inte ens en fråga. Vi har haft ett möte och förbundet kommer nog att kommunicera ut någonting. "Något vi alltid strävat efter" Forsberg bekräftade sedan att mötet har skett under den nuvarande samlingen. Aftonbladet: Så Kosovare Asllani kommer snart att få lika mycket som Emil Forsberg när hon spelar i landslaget? – Det hoppas jag. SVT: Är det spelarna själva som initierat mötet? – Som jag sa är det något som vi alltid har strävat efter. Vi har haft många möten nu och jag har inte varit med på alla eftersom jag inte är kapten eller vicekapten, men självklart har vi suttit i laget och diskuterat det här. Det kommer att kommuniceras ut nu, men vi har alltid haft diskussioner om det och velat att det ska vara så, säger Forsberg.