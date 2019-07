USA till VM-final – England missade straff

USA är första lag klart till final i VM. Laget är det efter att ha besegrat England med 2-1, efter dubbla VAR-situationer. Med underläge 2-1 såg Ellen White ut att kvittera för ”Lejoninnorna” i den 69:e minuten, men efter VAR-bedömning blev målet korrekt bortdömt för offside.

Tio minuter senare var det dags för VAR igen. Samma White missade oväntat ett till synes öppet läge, men efter att VAR kopplats in visade det sig att Becky Sauerbrunn varit på Whites ben i avslutsögonblicket och det dömdes straff. En straff som lagkaptenen Stephanie Houghton slog svagt och Alyssa Naeher kunde rädda enkelt.

Spela Här bränner England straffen

– Jag är otroligt stolt över alla spelare i dag. En stor eloge till Alyssa Naeher för räddningen. Det var en världsklassräddning, säger Becky Sauerbrunn till SVT Sport.

– Jag har inte sett situationen i efterhand, men de bedömde som straff och jag vet att det var kontakt, men jag vet inte om det var straff, fortsätter hon.

Englands back Lucy Bronze var missnöjd med sin egen insats i matchen.

– Det var inte en av mina bästa insatser. Tyvärr var det när det beyttde som mest, i en semifinal. Vi hade chanser och vi pressade USA till slutet, men tyvärr räckte det inte hela vägen, säger hon till SVT Sport.

USA började bäst

Annars var det USA, som kom till start utan storstjärnan Megan Rapinoe, som fick en drömstart, när Rapinoes ersättare Christen Press nickade in bollen, efter en fin prestation av Tobin Heath på högerkanten. Englands back Lucy Bronze kom snett in i situationen och ohotad kunde Press nicka in 1-0 bakom en chanslös Carly Telford i Englands mål.

Nio minuter senare kvitterade Englands skyttedrottning Ellen White. Anfallaren, som dittills varit osynlig, kom först på ett inlägg av Beth Mead och placerade in 1-1, Whites sjätte mål i turneringen.

Morgan avgjorde

Med halvtimmen spelad gjorde storstjärnan Alex Morgan, på sin 30-årsdag, det som visade sig bli segermålet. Efter ett vänsterinlägg av Lindsey Horan nådde Morgan längst och knoppade in 2-1. Med det blev hon samtidigt den första spelaren någonsin som gjort mål i VM på sin födelsedag.

Segern gör att den regerande världsmästaren USA är klart för sin tredje raka VM-final, medan England spelar bronsmatch för andra världsmästerskapet i rad.