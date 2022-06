Obesegrade i damallsvenskan – fram tills i dag.

För i mötet med Eskilstuna under onsdagskvällen kom Häckens första förlust för säsongen.

Matchens enda mål kom till efter ett tveksamt ingripande från landslagsmålvakten Jennifer Falk.

Norska anfallaren Elise Stenevik bröt in från kanten och avlossade ett lågt skott ur snäv vinkel som Falk tappade in under sig.

– Jag hamnar lite fel med fötterna och försöker parera det. Det ser först ut som att bollen är på väg mot inspel och sedan viker den av och kommer mot mål. Jag sjabblar till det helt enkelt, säger Falk om målet och fortsätter:

– Jag känner irritation över mitt agerande. Men jag försöker bara släppa det. Det finns inget jag kan göra åt det utan bara fokusera på matchen.

”Stor besvikelse”

Hela andra halvlek skulle bli en lång kvitteringsjakt för hemmalaget. Men trots flera fina chanser höll Katie Fraine i Eskilstunamålet tätt och såg till att gästerna kunde fullborda skrällen.

– Det är stor besvikelse över att vi tappar tre poäng. Vi har svårt att skapa något farligt, de får matchen dit de vill, säger Johanna Rytting Kaneryd efter matchen.

I och med Häckenförlusten tappar man nu mark i toppen. Laget ramlar ned på en fjärdeplats i tabellen och är nu sju poäng efter Rosengård i topp.

”Vi vill vinna mer i dag”

Om det var deppigt i Häckenlägret efter matchen, var det betydligt gladare miner hos gästerna.

– Just nu känns det jätteskönt. Vi vill vinna mer än vad de vill i dag, säger matchens enda målskytt Elise Stenevik och fortsätter:

– Det är två lag som går hårt i duellerna. Vi försöker dra ner tempot och rytmen i deras anfallsspel och lyckas bra.

KLIPP: Här tappar Jennifer Falk skottet av Elise Stenevik