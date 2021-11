Förutom Anvegård fanns även Hanna Bennison och Nathalie Björn med från start. Den senare gjorde sin första match efter en tids skadefrånvaro och fick fira med bortaseger mot Leicester.

Svenskan Anvegård fick dessutom öppna målskyttet – tidigt. Efter två minuters spel fick hon med sig bollen in i straffområdet och bjöd på ett högerskott som via försvararen letade sig in i mål.

Sex minuter före halvtidsvisslan var det dags för nästa fullträff. Isobel Christiansen vek in från höger och drog till med en mästerlig kanon till 2-0.

Anvegård och Bennison byttes ut med knappa kvarten kvar, sedan fick Leicester in en reducering. I den 82:a minuten skickade Ashleigh Plumptre in 1-2.

Inbytta Valérie Gauvin satte därefter den berömda spiken i kistan med ett 3-1-mål i den 87:e minuten.

Segern är Evertons andra i den engelska ligacupens gruppspel. Härnäst väntar ligamatch mot Brighton på hemmaplan.

