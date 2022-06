Drygt en tredjedel av allsvenskan är avklarad och det är tajt i kamp om guldet. SVT Sports expert Markus Johannesson är tydlig med vilka han tror kommer att göra upp om seriesegern under sommaren och hösten.

– Det är fem lag som slåss om det, kanske ett sjätte i Elfsborg. Men det är i synnerhet Häcken, Hammarby, AIK, Djurgården och Malmö, säger han.

Alexander Jeremejeff har varit tongivande i Häcken, men Johannesson ställer sig frågan:

– Har de vinnarkulturen som krävs?

″Det kommer att avgöra...″

Om AIK:

– Jordan Larsson (anfallare/ytter) har gett dem lite krydda och självförtroende med sin rörlighet och fart. Tappar de honom under sommarfönstret så är John Guidetti inte ersättaren. Guidetti kommer att göra punktinsatser under hösten, men det är under 2023 han kommer att leverera.

Experten menar att AIK kan komma att behöva förstärka på den positionen. Han understryker också att de andra topplagen lär behöva hämta in nya spelare när allsvenskan fortsätter och övergångsfönstret öppnar.

– Sportcheferna, det är de som kommer att avgöra den här hösten.

Hör Johannessons genomgång av toppstriden i spelaren ovan.