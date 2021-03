Edström: ”Killarna har för stor respekt för Zlatan”

Det är nu bara timmar kvar innan klockan slår 13.00 och Janne Andersson ska inleda den mest uppmärksammade truppresentationen på länge.

Sedan Zlatan Ibrahimovic och Janne Andersson möttes i Milano i november har allt mer börjat tyda på att den svenska fotbollslegendaren närmar sig en comeback i landslaget som han lämnade 2016.

Under morgonen diskuterade Therese Strömberg, fotbollskrönikör på Expressen och Ralf Edström, fotbollsexpert och tidigare landslagsspelare, Zlatan Ibrahimovic vara eller icke vara i SVT:s Morgonstudion.

Tror Ibrahimovic kan bli bänkad

Edström, som vill se ett landslag utan Milanspelaren, tror att Ibrahimovic kan ha en negativ påverkan på resten av truppen.

– För det första vill jag säga att Zlatan är den bästa fotbollsspelaren vi haft genom tiderna, det är ingen tvekan om det. Sedan är frågan hur han passar in i truppen. Jag kan tänka mig att han kan få sitta på bänken. Accepterar han det? Att bli bänkad i landslaget, säger Ralf Edström och fortsätter:

– Och hur tas han emot i truppen, det är inte Zlatans fel. Jag tycker killarna runt om honom har för stor respekt för Zlatan, säger Ralf Edström.

”Konstig diskussion”

Therese Strömberg tycker att diskussionerna efter Zlatan Ibrahimovic sorti blev konstiga.

– Det blev en väldigt konstig diskussion under VM om att ”kolla, nu är Sverige bättre utan Zlatan”. Det går inte att jämföra det laget Erik Hamrén hade under sin sista samling EM 2016 och det landslag Janne Andersson tog över. Det var ett helt annat landslag. Landslaget som sedan tog sig an VM var också ett helt annat landslag, säger hon.

”Fortfarande väldigt bra”

Hon tror att Zlatan Ibrahimovic kan vara ett bra tillskott till EM i sommar.

– Jag är positivt inställd till det här. Det är väldigt speciellt att han är snart 40 år, att han presterar på den nivån han gör och kan göra comeback i svenska landslaget, det är väldigt häftigt. Sedan så är han fortfarande väldigt, väldigt bra. Kan Sverige få med sig en sådan spelare till EM är det bara bra, säger Strömberg.