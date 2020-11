Folket vallfärdar för att ta farväl av Maradona

Portarna till presidentpalatset Casa Rosada, draperad i de blåvita argentiska färgerna, ett bildspel på Maradona och ett stort svart sorgband vid entrén, som öppnades klockan 06.15 i morse lokal tid (10.15 svensk tid). Argentinska tidningen Clarin flashade om Maradonas död i går 17.06 svensk tid.

Under stort säkerhetsuppbåd av både polis, militär och regeringspersonal slussades de köande människorna, de flesta i munskydd, in med ett visst avstånd för att passera den slutna kistan, där de inte fick stanna, som var draperad i den argentinska flaggan och tröja nummer 10. Många av fansen bar fotbollströjor, de flesta i landslagets färger. Under dagen samlades ett hav av blommor och minnessaker som fansen kastat över till kistan, en hög som blev större och större.

Det rådde inget coronaavstånd mellan fansen som trängdes.

– Du bara måste vara här, det finns inte en chans att det inte skulle ske. På något sätt är det här också Maradona, att bryta mot reglerna. Argentina är Maradona och Maradona är Argentina, med allt det goda och allt det onda, sade Marcelo Gades, en av de sörjande som köade för att ta ett sista farväl.

Lagmedlemmar från 1986 visade sin respekt

Innan den officiella ceremonin samlades familjen med barn och ex-fruar i spetsen. Det blev även besök av lagmedlemmar från 1986-laget som tog VM-guld i Mexico City under ledning av Maradona som valdes till turneringens bäste spelare.

Även Carlos Tevez, som precis som Maradona har ett förflutet i Boca Juniors, dök upp för att visa sin respekt. Bocafansen Barrabravas var givetvis också där.

Allra först i kön stod Nahuel de Lima, stödd på kryckor.

– Han gjorde så att Argentina blev känt över hela världen. Den som pratar om Maradona pratar även om Argentina. Diego är folket. I dag spelar olika spelartröjor eller politiska flaggor ingen roll. Vi har kommit för att ta adjö till den store som gav oss så mycket glädje, säger Lima enligt AP.

Presidenten har utlyst tre dagars landssorg i Argentina. Maradona blev 60 år.