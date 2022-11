Leipzig öser på. Ikväll tog man sin tredje raka vinst och man har inte förlorat på tio raka matcher.

Under onsdagskvällen gästade man Sjachtar och man fick en drömstart. Tio minuter in kom 1-0 signerat succéspelaren Christopher Nkunku. Men i den 19:e matchminuten satte sig Timo Werner ner och tvingades utgå skadad. In kom ingen mindre än Emil Forsberg. Forsberg som fått mer förtroende sedan huvudtränaren Domenico Tedesco och hela hans stab fick sparken i början på september.

1-0 stod sig halvleken ut och tidigt i den andra kunde portugisen Andre Silva göra 2-0. Tolv minuter senare säkrade man vinsten i Warszawa när Dominik Szoboszlai gjorde sitt första Champions League mål. 4-0 som också blev slutresultatet kom efter en frisparksvariant som Forsberg var högst delaktig i, där Dani Olmo, som nyss blivit inbytt var sista Leipzig-spelare på bollen.

– Vi har jobbat hårt för detta. Vi startade inte Champions League-säsongen bra, men vi har varit jättebra sedan dess. Idag var vi väldigt stabila, säger Forsberg till Uefa.

Leipzig slutar på en andraplats, en poäng bakom Real Madrid som körde över Celtic med 5-1.