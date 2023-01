Stina Lennartsson och Anna Sandberg är två av de allsvenska spelare som just nu är på januarilägret med a-landslaget på Algarvekusten i Portugal. Två försvarare som hoppas på att just deras specifika spetskvalitéer ska bära ända in i en VM-trupp i sommar.

– Fantastiskt kul att få känna på den här miljön, säger Anna Sandberg till SVT Sport.