”Tyvärr har just denna leverans av matta drabbats av något som kallas värmestress under själva transporten till arenan. Detta betyder att den nyskördade mattan transporterats under lite för hög temperatur och resultatet är att mattan visuellt inte upplevs som en ny matta.”, skrev Friends Arena på sin Facebook inför matchen.

Värmestressen skulle däremot inte påverka spelet, enligt fastighetsägaren. Men när matchen väl var igång var det tydligt att skarvarna mellan gräsremsorna ställde till det både för boll och spelare.

– Det är som det är det är och lite sådär om jag skulle stå och klaga varje gång. Man kommer från Malmös matta till den här, då är det skillnad, säger AIK-försvararen Alexander Milošević i Discoverys sändning.

Se Fotbollsstudion med allt om allsvenskan i SVT Play.

