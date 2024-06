Den nyblivne Real Madrid-spelaren Kylian Mbappé fick måljubla efter 38 minuter då bollen nickades i eget mål av den österrikiske försvararen Maximilian Wöber, efter ett inlägg av Mbappé.

Trots ytterligare ett par chanser, främst från Frankrike, så slutade matchen 1–0 till Frankrike.

Allra närmast att göra mål var just Mbappé. Tio minuter in i den andra halvleken blev han nästan fri bara ett par meter in på offensiv planhalva. Men från strax framför straffpunkten avslutade han utanför stolpen.

Mbappé varnad

Även i slutskedet av matchen hamnade Mbappé i centrum. Efter 85 minuter gick han upp i en nickduell med Kevin Danso och fick österrikarens axel i huvudet. Han slogs blodig i näsan, och fick tas av planen.

– Hans näsa är inte bra alls. Även Om det bara är en näsa så är det det stora minuset för oss i kväll, säger förbundskapten Didier Dechamps, enligt nyhetsbyrån Reuters, som skriver att näsan misstänks vara bruten.

Österrikisk slutpress

Han gick därefter in på planen utan att ha fått tillåtelse till det av domaren, och satte sig sedan ner på planen för att sedan bli utbytt – efter att ha fått en varning av domaren.

Österrike pressade på ganska hårt på tilläggstid och skapade någon halvchans, men var aldrig riktigt nära att kvittera.

– En bra start. Allt var inte perfekt, men fick det resultat vi önskade och det är en bra start. Det är en stabil grund, men vi behöver vara mer effektiva, säger mittfältaren N'Golo Kanté.

För de båda lagen fortsätter EM på midsommarafton. Då möter Österrike Polen, medan Frankrike ställs mot Nederländerna.

