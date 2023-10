Ett upphaussat möte avslutade den åttonde Premier League-omgången på söndagskvällen när Arsenal tog emot Manchester City.

Det blev farligt redan i den fjärde minuten när mittbacksduon Josko Gvardiol och Nathan Aké testade Arsenal-försvaret. Kroatens avslut räddades på mållinjen av Declan Rice medan Aké i nästa sekvens sköt över.

När knappt en halvtimme var spelad levde Mateo Kovacic väldigt farligt.

VAR-granskning möttes av burop

Mittfältaren kom in sent i en duell med Martin Ödegaard och gled in med dobbarna först bakifrån. Kroaten klarade sig dock undan med ett gult kort, efter en VAR-granskning, vilket möttes av burop.

Det blev en avvaktande andra halvlek som inte innehöll några solklara målchanser och det såg ut att sluta mållöst.

”Ger oss självförtroende”

Men med fyra minuter kvar klev Gabriel Martinelli fram och Emirates exploderade. Brasilianarens avslut ställde Ederson i Manchester City-målet då bollen styrdes via Nathan Aké.

– Jag tycker att alla har en del av den här segern. Jag gjorde målet men hela laget låg bakom. Jag är nöjd. Det här ger oss mer självförtroende. Vi vet vår potential och hur tufft det är att spela mot dem, säger matchhjälten till Sky Sports.

Arsenal klättrar därmed förbi Manchester City i tabellen och parkerar nu på en andraplats, på samma poäng som Londonrivalen Tottenham.