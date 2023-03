I nära 25 år har Lineker, som har en lång och framgångsrik fotbollskarriär, varit programledare för ”Match of the Day” där kända fotbollsexperter går igenom dagens inhemska fotboll, så som Premier League. Men nu är det ett tillfälligt slut på Linekers programledande.

Anledningen är en serie tweets där han går hårt åt den brittiska migrationspolitiken.

”Vi tar emot färre flyktingar än andra stora länder i Europa. Det här är en grym politik som tar sikte på de mest sårbara i samhället och är inte olik den vi såg i Tyskland under 1930-talet. Eller har jag fel?”, skrev Gary Lineker i en tweet tidigare i veckan.

”Ska hålla sig borta från att ta ställning”

Under fredagen meddelade brittiska public service-bolaget BBC att Lineker inte kommer programleda ”Match of the Day” som planerat på lördagen.

– Vi har sagt att han ska hålla sig ifrån att ta ställning i partipolitiska frågor och politiska kontroverser, säger en talesperson för BBC till Sky Sports.

Lineker är avstängd från sin tjänst tills parterna är överens om hur han ska kunna uttrycka sig i sociala medier.

Legendarerna bojkottar

Men Gary Lineker får medhåll från sina kollegor. Fotbollslegendarerna och BBC-experterna Alan Shearer och Ian Wright bojkottar programmet så länge Lineker är avstängd.

”Alla vet vad ’Match of the day’ betyder för mig. Men jag har sagt till BBC att jag inte kommer att vara med i programmet i morgon. Solidaritet”, skrev Wright i en tweet på fredagskvällen.